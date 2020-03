In periodo di quarantena, molti giocatori hanno riassaporato il piacere della cucina, guidati spesso dalla mano della propria compagna. In tanti ne hanno poi mostrato i risultati attraverso storie e post sui social. Anche, p resente nella quinta puntata di A Casa Con La Juve , ha parlato della sua abilità culinaria: ", che mi dà istruzioni e poi mi lascio andare. Tiramisù? Rigorosamente con i pavesini. Lo so che si fa con i savoiardi..."