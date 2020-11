1









"Quasi pronto per tornare" scrive Leonardo Bonucci su Instagram. Il difensore centrale scalda i motori per rientrare già nella gara di sabato contro il Benevento. Quella del ritorno anticipato è un'ipotesi concreta, perché Bonucci ha smaltito il problema muscolare che gli ha fatto saltare le ultime gare con la Nazionale e con la Juve e potrebbe anticipare il rientro, inizialmente previsto per la partita di Champions contro la Dinamo Kiev. Un gradito ritorno per un reparto in emergenza numerica.



Clicca sulla gallery per vedere il post di Bonucci