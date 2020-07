3









Quasi tutto da dimenticare in quella maledetta notte di ieri a San Siro contro il Milan. Sono bastati cinque minuti ai rossoneri per ribaltare il risultato e far togliere le mani dallo scudetto alla Juve. Il tricolore non si è mosso, è lì a -7 perché prima la Lazio aveva perso con il Lecce, ma si poteva - e si doveva - fare di più.



LA FOTO - Leonardo Bonucci è stato uno dei protagonisti negativi della partita, causando il rigore trasformato da Ibrahimovic che ha riaperto la partita dando il via alla rimonta rossonera. Non solo però, perché il capitano (per l'assenza di Chiellini) ha sbagliato anche sul gol del pareggio di Kessie. In particolare c'è una foto che spiega bene la serata negativa che ha passato Bonucci: al momento del tiro del centrocampista ivoriano, Leo è completamente girato da un'altra parte. L'AZIONE - Larga, troppo larga la marcatura. Soprattutto perché eravamo all'altezza del dischetto e quindi il pericolo era concreto. Bonucci ha provato l'intervento in extremis, ormai già sbilanciato, allungando la sinistra rischiando anche di causare il secondo rigore della serata. Niente da fare, però. Né palla né gamba. Kessie supera facilmente il difensore e lascia partire un destro sul primo palo sul quale Szczesny non arriva. Un rigore in movimento impossibile da prendere per il portiere, ma Bonucci doveva fare sicuramente di più. E quello sguardo puntato da un'altra parte è la dimostrazione del fallimento di ieri sera.



Nella gallery in basso la foto di Bonucci e Kessie