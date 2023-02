"Non voglio fare il presuntuoso. Il mio obiettivo, se non vinco una coppa europea da giocatore della Juve, farlo da allenatore". Così Leonardoa Junior Reporter, rispondendo ai piccoli tifosi della, giornalisti per un giorno. "Il calcio è sempre stato il mio sogno - ha proseguito il capitano -. A 5 anni giocavo per strada con mio fratello, che ha 5 anni in più. Ci ho rimesso anche un dito, rotto, mi avevano messo in porta. Ho giocato nella squadra del mio quartiere, poi alla Viterbese. La fortuna, la bravura, le coincidenze, ha voluto che in una partita ci fosse uno scout di talenti dell'Inter. Ha fatto il mio nome. Tre provini, tre tornei con l'Inter Primavera. Sono passato lì e ho iniziato a dire: forse potrei riuscire di coronare quel sogno lì. Da lì ho fatto Serie B a Treviso, 6 mesi a Pisa, che mi ha voluto con sé a Bari, poi la Juventus. Mi piacerebbe fare l'allenatore".