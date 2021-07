10 - Leonardo #Bonucci (10) è il giocatore dell’Italia

Difensore, leader ma non solo. Per questa Italiaè un vero e proprio talismano: secondo quanto racconta Opta infatti il centrale della Nazionale di Roberto Mancini che domani affronterà la Spagna in semifinale, e della Juventus, è il giocatore dell’Italia con più partite vinte agli Europei.