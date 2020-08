Maurizio Sarri e Leonardo Bonucci sono stati accomunati non solo dal rapporto allenatore-giocatore in questa stagione alla Juventus, ma anche da molte conferenze stampa di Champions League. E non solo. Leonardo Bonucci ha infatti condiviso su Instagram una foto che lo vede sorridente insieme al suo ormai ex mister, con un bel messaggio: "Rapporto schietto e sincero fin dall'inizio, abbiamo condiviso gioie e dolori di un anno unico nel suo genere. Grazie Mister, buona fortuna". Non tutti i giocatori della Juve hanno "messo Mi Piace" alla notizia dell'esonero.