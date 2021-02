Mercoledì Bonucci tornerà a Porto, dove quattro anni fa andò si stampò nella memoria di tutti l’immagine dello sgabello. Come si arrivò a quell’epilogo? L’edizione odierna del Corriere dello Sport ripercorre i retroscena: “Allenatore Max Allegri, il rapporto con il numero 19 bianconero già da qualche tempo viaggiava sul filo del rasoio eppure il difensore continuava a essere semplicemente insostituibile. Anche per questo l'esclusione di Porto fece così tanto rumore. Pochi giorni prima lo scontro, durante e dopo Juventus-Palermo del 17 febbraio: un battibecco a gara in corso tra il giocatore e il tecnico, poi un duro scontro verbale cui seguì un week-end di fuoco. Concluso con un aut-aut di Allegri: o lui o Bonucci. Alla fine il lavoro di mediazione della dirigenza portò a un compromesso, il difensore venne convocato ed escluso dal match con il Porto, poi le scuse del giocatore portarono a una tregua armata fino al termine della stagione. Che passò dalla vittoria di Coppa Italia e dello scudetto, ma anche dalla Champions persa solo in finale a Cardiff. In estate però ecco il divorzio, repentino ma prevedibile: Bonucci passa al Milan, per quanto la parentesi rossonera durerà appena un anno prima dell'ancor più clamoroso rientro alla base in cambio di Mattia Caldara nell'ultima stagione di Allegri in panchina e la prima di Cristiano Ronaldo in bianconero”.