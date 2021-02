Nel corso di una lunga intervista nel nuovo format della Figc "Player Insight", Leonardo Bonucci ha dato anche un consiglio ai giovani: "Se quando giocavo in Serie B a 20 anni mi avessero detto di andare in palestra e non passare il tempo a far niente, perché sennò l'avrei pagato più avanti, sarebbe stato oro. Per questo, a costo di rompere le palle, oggi cerco di far capire ai ragazzi che la prevenzione e lo star bene fisicamente ti permettono poi di essere performante e arrivare a certi livelli. Il calcio è divertimento, ma devi sempre pensare che quello che fai da giovane te lo ritrovi nel resto della carriera".