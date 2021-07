"Auguri a Te. Che sei già un ometto". Auguri a Lorenzo, da babbo Leonardo. Il piccolofesteggia nove anni, e il padre, anche se da, ha voluto festeggiare il suo primogenito con una foto buffa, proprio come si fa tra padre e figlio. "" sta pian piano diventando grande e Leo, dopo aver portato l'Italia in finale degli Europei, ha pubblicato anche una serie di stories dove si vede la famiglia festeggiare - con sua moglie Martina, Bonucci ha altri due bambini - e Bonucci in videochiamata. Ci sarà tutto il tempo per festeggiare insieme. E chissà che non sia solo un compleanno.