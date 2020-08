In vista del Lione è importante recuperare al meglio tutti gli elementi a disposizione di mister Sarri. Chiaramente c'è attenzione soprattutto sul recupero di Paulo Dybala, ma c'è un giocatore che è rientrato in campo solo sabato sera con la Roma, dopo uno stop durato un girone intero di campionato (più lockdown): Merih Demiral. Il difensore turco oggi è stato "celebrato" da Leonardo Bonucci in una storia di Instagram che vede i due compagni di reparto allenarsi in palestra sollevando i pesi. Bonucci ha scritto sopra la foto "Gemelli Diversi" e ha scritto a Demiral "Sei Top!".