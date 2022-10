Sulle gambe. E naturalmente svuotata.. E che - giochi di parole a parte - quanto visto al Da Luz marca un'enorme differenza tra la freschezza di unmeritatamente agli ottavi e l'ancoraggio al passato della. Appigliatasi adquando tutto sembrava traballare, alla fine affondata anche con un condottiero da mare calmo. Nella tempesta ci voleva altro? Non lo dicono le sensazioni, le simpatie o le antipatie: ne parlano i risultati. E alla fine, anche l'atteggiamento di Max nelle scelte ha rimarcato le stesse direzioni prese dai bianconeri, dunque la stessa necessità di cambiare passo. E probabilmente uomini.: Allegri ha abbassato la media età e la Juve ha finalmente tenuto il ritmo degli avversari. E' stato un attimo ma è stato lampante.su tutti, poi anche, in particolare. La tentazione naturalmente è ripartire da loro, soprattutto perché dagli altri non arriva più nulla. Prendete la partita di: tra le trame di gioco dei portoghesi, si è incastrato nei tentativi d'intervento, neanche mezzo concretamente riuscito. Prendete poi: quell'errore ha cambiato tutto, sarà pure discutibile ma s'infila allo stesso modo in un momento di difficoltà iniziato a farsi periodo. E per periodo s'intende tutto l'inizio della stagione.- E' difficile, molto difficile, fare alcun passo avanti se alla fine vieni strattonato dall'orgoglio del passato. E' come un peccato originale: puoi avere bei momenti, brutti momenti, persino piatti. Ma non riuscirai mai a lavarti dall'errore principe, cioè quello di guardare all'indietro. Oggi sarebbe ben accolto un prolungamento di Bonucci, pur con ingaggio spalmato? Basterebbe chiedere un po' alla pancia del tifo, farsi un giro sui social. Oggi si farebbero le stesse crociate per evitare Cuadrado con la maglia dell'Inter?. Equamente suddiviso, sia chiaro: per tutti quelli che 'è colpa di Allegri', perché non dovrebbe essere anche colpa di un leader svuotato come Bonucci? E perché non di un Cuadrado ben lontano dalla serenità di un tempo?