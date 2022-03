"Quello che c’era da firmare abbiamo firmato". E' quanto detto da Federico Bernardeschi e Alex Sandro ieri ai pm durante le audizioni relative all'inchiesta Prisma sulla Juventus. Come riporta Tuttosport, però, non è finita qui: nei prossimi giorni sfileranno in Procura anche altri giocatori della rosa (fra quelli non coinvolti nelle partite delle nazionali). Tanti fino a... Bonucci e Chiellini, ritenuti testimoni particolarmente importanti: "Sicuramente verranno chiamati al loro ritorno a Torino. Erano stati, effettivamente, loro a chiudere l’accordo per la rinuncia a quattro mensilità, con i vertici del club", scrive il quotidiano.