L'allenatore, tornato quest'anno al Foggia in Serie C, ha parlato in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport dei difensori della Juventus, protagonisti nella vittoria dell'Europeo con la Nazionale di Roberto Mancini. Ecco le parole del tecnico boemo sulla coppia difensiva bianconera:"L’asse portante difensivo è sempre stato il punto di forza.. Bonucci e Chiellini hanno disputato un grande Europeo, ma la stagione è lunga:".