Giocano insieme, hanno vinto tantissimo insieme, fanno vacanza insieme e... mangiano pasta asciutta insieme! Leoe Giorgiocontinuano a stuzzicare gli inglesi e si godono le meritatissime vacanze dopo la vittoria agli Europei. Come racconta Tuttosport, lo straordinario feeling tra i due giocatori, che ora sono in Sardegna con le rispettive famiglie, diventa un grande messaggio di ripartenza per la Juventus intera. I due saranno ancora colleghi l'anno prossimo alla Juventus: l'intesa per il prolungamento di Chiellini c'è e si tratta di mettere solo nero su bianco. In attesa di rientrare, insieme, dalla Sardegna...