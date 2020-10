Anche la Nazionale attende notizie. Se per i giocatori del Napoli non sarà possibile andare nelle rispettive nazionali - a breve inizierà il ritiro blindato per gli azzurri nella struttura di Castel Volturno -, con ogni probabilità il divieto sarà esteso anche ai due bianconeri in attesa di ulteriori notizie sul fronte tamponi. Tra i convocati di Roberto Mancini, infatti, figuravano Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Staremo a vedere quali saranno le ulteriori novità in giornata: i due difensori sarebbero partiti nella giornata di domani, una volta disputata la partita di questa sera con i partenopei.