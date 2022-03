Bonucci e Chiellini ospiti a C'è Posta per Te. A "chiamarli", la storia di Stefano, tifosissimo bianconero.



CHI AMMIRO DI PIU' - Stefano racconta: "Chi ammiro di più? Mi piacciono entrambi perché si completano".



IL REGALO - Bonucci gli ha regalato una sola scarpa da calcio: "L'altra vieni a prendertela durante la partita allo Juventus Stadium". Poi due maglie: una sua e l'altra di Chiellini. Il capitano gli ha regalato un piccolo mappamondo: "Quando si potrà fare, scegli un posto e potrai fare un viaggio per quattro persone per potere ripartire".



LA RISPOSTA DI STEFANO - Stefano ha replicato: "L'ultima promessa che mi ha chiesto di fare Francesca prima di morire è stata: 'Devi girare il mondo e me lo devi fare vedere con i tuoi occhi', quindi sono molto contento di questo regalo".