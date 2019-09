Ci sono partite in cui si soffre, si lotta. Partite sporche, come questa, ma fondamentali da vincere. L’obiettivo è sempre più vicino. Ora testa e concentrazione per il prossimo match con la Finlandia #ArmeniaItalia pic.twitter.com/wZTWFBy4mi — Fede Bernardeschi (@fbernardeschi) September 5, 2019

e ha di fatto messo in cassaforte la qualificazione ai prossimi Europei del 2020. Gli azzurri non hanno giocato una grande partita, ma sono riusciti a prevalere su un avversario non all'altezza. Parla di "partita sporca" Federico, che ha deluso le attese nonostante sia stato schierato da titolare.Decisivo, invece, il capitano, Leonardo, che sui social scrive: "Sappiamo di dover migliorare e crescere". Intanto, però, l'Europeo è sempre più vicino.