. E non è nemmeno un caso se questi due simboli della Juve che fu si beccano tra loro e con gli altri componenti della squadra. Forse sono giunti al capolinea in questo club, e se ne accorgono, ci stanno male e si arrabbiano. Del primo, avevamo già parlato qualche settimana fa, stilando l’elenco delle scelte sbagliate in questo avvio di stagione. Del secondo, è arrivato il momento di parlare ora, dopo la partitaccia giocata al da Luz dall’ex membro della BBC.. Quello appunto senza, quello che doveva guidare la difesa da solo. Ma Bonucci senza un top player muscolare di fianco, come poteva essere il tanto bacchettatonegli anni della transizione oppure adesso ‘l’apprendista’, beh, Bonucci va in crisi. Si perde, a tratti diventa quasi goffo. Nelle due partite fondamentali di questo avvio di stagione, contro Milan e Benfica, Leo non è stato all’altezza della sua storia.