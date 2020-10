Leonardo Bonucci, a Sky Sport, commenta la sconfitta con il Barcellona.



STRINGERE I DENTI - "Momento di stringere i denti, di unirci, di fare gruppo, di tirare fuori il meglio da noi stessi. Arriviamo da risultati non alla nostra altezza. Sapevamo che era una partita difficile, Barcellona con tante assenze, noi uguale ma abbiamo sbagliato troppo a livello tecnico e non ti perdonano. Dobbiamo migliorare, crescere con l'aiuto di tutti. Strada lunga, sapevamo che era una partita difficile. Potevamo fare qualcosa in più, a partire da me, seppur in fatica. C'è da tirare fuori qualcosa in più. La cosa che mi fa sperare è la voglia di fare di più con la palla tra i piedi. L'errore può capitare, ma se miglioriamo dal punto di vista tecnico sarà ancora una bella stagione".



NERVOSISMO - "Da pagare la gioventù? Ovvio. Manca esperienza. Giovani che non ne hanno a livello europeo, la voglia di crescere sta lì, partita dopo partita. Mancano giocatori importantissimi, stiamo giocando ogni tre giorni e la fatica si fa sentire. I giovani avranno modo di crescere, facciamo gruppo e tra tre giorni si rigioca. Pensiamo alla vittoria in campionato".