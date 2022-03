Il difensore della Juventus e della Nazionale Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sportmediaset direttamente dal ritiro di Coverciano. Queste le sue parole:



MACEDONIA - Ci siamo giocati tutto in una partita secca, che è una cosa assurda proprio di regolamento. Purtroppo si è deciso così, ma è una decisione surreale: si gioca per tutto il girone, per tutte le partite nelle varie coppe con la formula dell’andata e ritorno e per andare al Mondiale giochi una partita secca dove può succedere di tutto come abbiamo visto. Ci sono nazionali qualificate in altre confederazioni che hanno perso 4 o 5 partite, mentre noi per un gol subito al 92′ nell’unica partita persa siamo a casa. È veramente una follia questa nuova formula".



REGOLAMENTO - "Il regolamento non deve essere un alibi o una scusa. Dovevamo sicuramente fare meglio. Poi da qui c’è da prendere spunto per il futuro e costruire la strada per tornare dove eravamo. Le riflessioni sono state tante, un po’ indietro e un po’ avanti. Sicuramente dopo l’Europeo ci siamo un po’ smarriti. Quelli che erano i nostri valori, le nostre caratteristiche e il nostro entusiasmo. Quello ha compromesso il nostro percorso verso il Mondiale".



RESPONSABILITÀ - "Sia io che Chiellini abbiamo sentito la responsabilità di essere da esempio sotto questo punto di vista, visto che siamo i più vecchi e con più esperienza e quelli con più presenze per stare vicino a un gruppo giovane. C'è bisogno di esperienza e di capire che in certi momenti bisogna solo guardare avanti anche giocando partite inutili come quella con la Turchia. Una partita che serve per dare una risposta a noi stessi e agli italiani. Futuro? Non so cosa farà Giorgio, da parte mia c’è voglia di continuare per essere da esempio e da guida per i tanti giovani".