Quella di Leo Bonucci, questa sera, nella semifinale di ritorno contro la Fiorentina, sarà "appena" la 28esima presenza. Il centrale torna titolare in una sfida chiave, lui che - a differenza di giocatori altrettanti determinanti, anche nel suo ruolo - le aveva sempre giocate tutte, stavolta ha dovuto arrendersi ai continui infortuni. A uno in particolare: quel polpaccio che, come Chiellini, continua a dargli noia e a tenerlo lontano dal campo.



2022 DIFFICILE - 340 minuti giocati nel 2022 su 2223 totali in stagione: c'è una grossa disparità, ed è ben evidente a fine aprile. Sin dalla sosta di Natale, Leo ha saltato 9 partite di campionato, la Supercoppa, ottavi e semifinale d'andata in Coppa Italia, oltre a metà ottavo d'andata con il Villarreal e a tutto il ritorno. Si può dire che nel nuovo anno, tranne quand'è diventato necessario averlo a Bergamo con l'Atalanta e in casa con l'Empoli, non c'è mai stato. E come prima assenza nei momenti clou, non è stata facile da gestire.



FINALE DA CAPITANO - Con le incertezze di Chiellini sul futuro e l'addio scritto a Dybala, Bonucci si prepara a un finale da capitano. Contratto in scadenza fino al 2024 e nessun piano per il domani, di cui oggi nessuno richiede certezze. Di sicuro, la fascia passerà sul suo braccio nel prossimo anno, salvo ripensamenti da parte del gemello diverso Giorgio. De Ligt aspetterà...