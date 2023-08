Nell'atmosfera festosa dell'Allianz Stadium, dove un folto gruppo di 24.000 appassionati ha affollato il primo anello dello stadio, c'era un notabile assente che. Un'assenza che era presente ma allo stesso tempo sembrava quasi inesistente. Il protagonista? Leonardo, il quale, a causa di una decisione presa di comune accordo tra società e allenatore, si ritrova ai margini del progetto della squadra bianconera.Durante l'amichevole, il difensore italiano ha seguito l'azione dalla tribuna, lontano dalla folla, indossando un pantaloncino nero e una maglietta bianca, senza indossare. Da eroe in campo a spettatore anonimo in tribuna, così è stata la sua trasformazione in questo evento estivo che ha celebrato la passione per la Juventus e proiettato sogni di successo per la nuova stagione. Una stagione che, per il classe '87, potrebbe svilupparsi altrove.Successivamente, il difensore ha condiviso i suoi pensieri attraverso un post su Instagram: "Qui ho imparato, lottato e sognato, molto più di quanto avessi mai immaginato. La realtà di oggi, in un luogo che non smetterò mai di sentire come casa, continua ad insegnarmi quanto l'affetto e l'amore possano andare oltre le circostanze imposte. Ringrazio tutti i tifosi juventini, dal primo giorno fino ad oggi!". Queste parole manifestano la sua gratitudine verso la comunità bianconera, che ha dimostrato affetto attraverso richieste di foto e autografi provenienti dalle tribune., che potrebbe suggerire che Bonucci stia considerando l'idea di lasciare la Juventus. Un'eventuale partenza potrebbe essere motivata dalla, in vista dell'importante appuntamento di, che rappresenta uno degli ultimi grandi momenti nella sua carriera sportiva.