Giornata particolare per Leonardo Bonucci; dopo le parole degli scorsi giorni, parte dei tifosi presenti all'Allianz Stadium hanno intonato dei cori contro l'ex capitano. Non solo però, il difensore è rimasto in panchina 90 minuti nel match dell'Union Berlino, perso contro il Wolfsburg. Esordio ancora rimandato per Bonucci.