Leonardo Bonucci ha scelto di donare 120 mila euro a Città della Salute di Torino, per sostenere medici e infermieri in questa emergenza coronavirus. Così, l'assessore regionale alla salute Luigi Icardi ha voluto ringraziare il giocatore della Juventus: "In questi giorni molto difficili per il nostro servizio sanitario regionale è di conforto incontrare la solidarietà di tante persone che vogliono contribuire, in varia forma, al buon funzionamento della Sanità. Ringrazio i coniugi Bonucci per la loro generosità e spero, ad emergenza finita, di poterli incontrare per una calorosa stretta di mano e un abbraccio, insieme a tutti gli altri benefattori"