Leonardo Bonucci dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale Italiana di Roberto Mancini impegnata in Nations League ora si gode le vacanze in compagnia della moglie Martina Maccari e dei figli. Per il capitano bianconero un tour della Sicilia, quindi vacanze italiane. Da Palermo ad Agrigento passando per Catania. In gallery tutte le tappe della vacanze di Leonardo Bonucci e la sua famiglia.