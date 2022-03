Le parole di Leonardo Bonucci a TRT Sport:



"Demiral? Merih è una grande persona e un ottimo professionista. Ha bisogno di giocare per migliorarsi, ha fatto la cosa giusta andando all’Atalanta. Non abbiamo superato lo shock, siamo molto dispiaciuti, non ci aspettavamo un risultato del genere. D’estate abbiamo provato una grandissima gioia, questo risultato ci rattrista invece".