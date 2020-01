Un decennio da record per Leonardo Bonucci, come riporta Opta, Il difensore della Juventus ha disputato 28648 minuti nel decennio appena concluso, solo Lionel Messi (28846) ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei tra i giocatori di movimento. Un traguardo importantissimo per il difensore bianconero che nel decennio ha giocato sia con la maglia della Juve che con quella del Milan, anche se con i rossoneri è rimasto solo per una stagione.