Problemi di abbondanza, chi non ne vorrebbe. Si dice spesso che la Juve ha la rosa lunga e profonda: "Mi sembra un luogo comune" ha sostenuto Sarri, che invece ha dovuto fare i conti con diverse assenze. Una su tutte quella di Giorgio Chiellini, che in questi giorni sta lavorando per tornare al 100% in vista della ripresa della Champions. A quel punto Sarri avrebbe l'imbarazzo della scelta tra de Ligt, Bonucci e proprio Chiellini (più Demiral): dovrà scegliere due tra questi tre difensori che giocherebbero ovunque. L'idea, soprattutto per la Champions, è di riformare la coppia Bonucci-Chiellini con l'olandese verso la panchina. A riportarlo è Il Corriere di Torino.