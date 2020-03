Bonucci e De Ligt, coppia inseparabile per sei lunghi mesi, quelli dell'assenza di Giorgio Chiellini dai campi. E ora? Chi giocherà? Forti, competitivi, affamati. Sarri potrà contare su un trio incredibile, pur "potendo" schierarne solo due. Domenica, in una delle gare più importanti della stagione, hanno giocato ancora De Ligt e Bonucci, una coppia d'oro che di recente ha raggiunto il massimo dell'affiatamento.



Come scrive la Gazzetta: "Matthijs e Leonardo hanno fatto sembrare Lukaku e Lautaro un duo d’attacco messo insieme nella notte, pescando tra i giocatori di seconda fascia. Non è esattamente così. Le due punte dell’Inter erano abituate a calciare in porta tre volte a partita (media: Lukaku 1,55, Lautaro 1,45) e a Torino si sono astenuti: nessun tiro verso Szczesny".



Bonucci e De Ligt - continua la rosea - avranno festeggiato in inglese, la lingua in cui si parlano, rafforzando un rapporto cresciuto nel tempo. De Ligt vede lui e Chiellini come modelli da cui imparare, senza essere star e a loro ha chiesto una mano per imparare l’italiano, oltre al calcio della Serie A.