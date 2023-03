Alla fine torna a Torino, Leonardo. Il capitano della Juventus e della Nazionale era rimasto in ritiro con gli Azzurri, ma naturalmente senza poter mettere piede in campo. Un po' come quanto accaduto nell'ultimo match di campionato, con Allegri che l'ha regolarmente convocato salvo poi decidere di non schierarlo. A supporto del gruppo, Bonucci ha deciso comunque di seguire le rispettive squadre.Dopo la sfida con la Sampdoria, Bonucci ha infatti accusato un nuovo problema al perone. Un problema che potrebbe costringere il centrale a restare fuori dal campo per due settimane dopo la ripresa del campionato. Dunque, il rischio è quello di vedere Bonucci out ancora per un po'. Per un bel po'. Oggi il rientro alla Continassa, dove continuerà il percorso di recupero.La speranza di Leo è di vivere giorni certamente più sereni. Non solo la difficoltà nel trovare continuità in campo e la rabbia per non poter aiutare Juve e Nazionale in prima persona, Bonucci deve infatti rispondere anche agli ultimi episodi. In particolare, è stato l'unico giocatore dell'Italia a essere fischiato a Napoli, dove la gran festa ha risparmiato proprio il capitano juventino. Sorpresi? No. Neanche lui.