91 presenze. E' un piccolo 'record' per Leonardo Bonucci, che raggiunge proprio 91 gettoni con la maglia azzurra: sceso in campo con la fascia di capitano nella sesta giornata delle qualificazioni per Euro 2020 (l'Italia è prima nel suo girone dopo aver vinto 5 partite su 5, record - questo sì - per Mancini, che mantiene una media superiore anche a Bearzot e Lippi), Leo ha dunque raggiunto Alessandro Del Piero nella top ten dei più presenti con la maglia dell'Italia. Un bel traguardo, tutto bianconero, con una staffetta che inorgoglisce Bonucci. Per il Mancio, il centrale è sempre stato presente: l'unico di tutto il gruppo, insieme a Jorginho.