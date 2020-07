1









Un derby della Mole che vale moltissimo. Per la Juventus è la possibilità di tenere la Lazio a distanza di sicurezza, per il Torino risorgere e risalire in classifica. Obiettivi di collettivo, ma anche traguardi personali. Non solo per Buffon, che diventerà il giocatore con più presenze in Serie A (648), ma anche per Leonardo Bonucci. Infatti, il difensore toccherà le 400 presenze nella massima serie italiana con addosso la maglia bianconera. Nonostante la breve parentesi al Milan, Bonucci si è eretto negli anni come pilastro della retroguardia e simbolo della squadra, collezionando la bellezza di 400 partite.