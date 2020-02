Leonardo Bonucci si racconta ai microfoni di Juventus Tv: "​L'andare da Viterbo a Milano, in una grande città dove incontri milioni di persone tutti i giorni ha fatto sì che il Leonardo che vedete oggi è diventato più sicuro di sé, meno timoroso e meno timido. Con il libro sul bullismo ho deciso di trasmettere la mia esperienza a chi si trova in questa situazione. Molto spesso il bullo soffre di qualche mancanza, e allora abbiamo pensato di scrivere un libro per aiutare tutti, anche i bulli".