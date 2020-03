Il cuore per Leonardo Bonucci ha sempre battuto per il calcio, ma non è stata l’unica passione della sua vita. Durante la quinta puntata di A Casa Con La Juve, il difensore bianconero ha raccontato del suo amore per la pesca in età giovanile: "Da bambino, la pesca. Andavo a pescare con mio nonno, mio padre, i miei amici al laghetto sportivo. Una volta con mio zio al fiume. Col tempo non sono riuscito a coltivarla, fortunatamente il lavoro mi porta via quel tempo che adesso mi è stato regalato".