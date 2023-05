Dopo aver raggiunto il traguardo delle 500 partite con la maglia della Juventus, Leonardoè costretto adesso a dare forfait sicuramente per le gare contro Cremonese, Siviglia ed Empoli, poi si vedrà. E quel poi è pesante, indicherebbe proprio Budapest. La lesione dell’adduttore della coscia sinistra, rimediata proprio giovedì nella semifinale d’andata contro gli spagnoli, lo terrà fuori per almeno due settimane.Dunque, stagione finita? Il rischio è quello, anche se il capitano farà l’impossibile per salutare i tifosi. Tuttosport racconta che se la Juventus dovesse conquistare la finale di Budapest, Leo farebbe di tutto per essere presente e supportare, se non in campo almeno in panchina, i compagni di squadra. Gli altri infortunati juventini, invece, si rivedranno la prossima stagione. O forse no.