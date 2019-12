Il gesto di Leo Bonucci, di una semplicità disarmante e allo stesso tempo di una profondità tremendamente umana. Il difensore bianconero, quest'oggi titolare e capitano della Juventus, ha corso dagli spogliatoi alla curva sud come primo gesto del suo ingresso in campo per il riscaldamento: una corona di fiori doverosa, quest'oggi, per omaggiare Alessandro e Riccardo, scomparsi 13 anni fa a Vinovo. Ale&Ricky, che hanno fatto a lungo parte del settore giovanile juventino, rimarranno sempre nei nostri cuori. E i fiori di Leo, davanti allo striscione dedicato ai due ragazzi, l'hanno confermato.