Andrea Barzagli, ex compagno di squadra di Bonucci alla Juve e in nazionale, ha commentato la sfida che giocherà contro il Napoli nella nuova avventura all'Union Berlino: "Leo si ritrova contro un’italiana, e quando vai all’estero e torni qualcosa in più una sfida del genere te la dà. Il giocatore sente un certo effetto particolare a giocare contro squadre che conosce."