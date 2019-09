Leonardo Bonucci oggi veste la fascia di capitano al braccio alla Juventus. Meritata, meritatissima. Dopo un anno di "purgatorio" al ritorno dal Milan, dopo una folle estate come quella del 2017 che lo ha portato in rossonero e dopo il ritorno a Torino da pentito un anno più tardi, Maurizio Sarri ha deciso di affidare a lui questo onore dopo il grave infortunio occorso a Giorgio Chiellini. Il ritorno non è stato facile per Bonucci, anche e soprattutto per fischi e insulti piovuti all'Allianz Stadium nei suoi confronti soprattutto a inizio stagione. Era tutta una sceneggiatura, però. C'è anche questo retroscena come parte dell'inchiesta "Last Banner", che ieri ha messo in ginocchio il cuore del tifo bianconero e, in particolare, la Curva Sud.



LE INTERCETTAZIONI - Queste le intercettazioni a riguardo, pubblicate da Gazzetta.it: "In questo momento lui si trova in mezzo, è un tramite che paga anche la situazione del momento", dice Fabio Trinchero, ultrà dei Viking, a un'amica di Bonucci, avvisata di riportare tutto al difensore bianconero. Bonucci, quindi, sapeva che il clima era di alta tensione solo perché la curva aveva deciso di "ribellarsi" all'interruzione di biglietti e privilegi da parte della Juventus verso di loro. Bonucci stesso, prima di Juventus-Lazio del 25 agosto, a parlare con un amico: "Ho parlato con uno della curva. Non per te, ma ti usano come pretesto per attaccà la società, per il caro biglietti, caro abbonamenti, certificati, striscioni, tutta sta roba", diceva.