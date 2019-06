Il futuro di Leonardo Bonucci sembra lontano dalla Juventus. Infatti, il difensore italiano è corteggiato dal Paris Saint-Germain che lo considera il rinforzo ideale per la propria retroguardia. Tuttavia, il club francese non è il solo ad aver pensato al giocatore della Vecchia Signora: secondo il Mundo Deportivo, anche Pep Guardiola sarebbe intenzionato a lanciare la sfida al PSG per assicurarsi il giocatore e dare alla propria difesa un punto di riferimento importante. Dunque, si prospetta un'asta di mercato tra due titani del calcio europeo.