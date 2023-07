Continua a regnare nell'incertezza il futuro di Leonardo, giunto quasi al termine della sua carriera in bianconero, ma in attesa di capire se anticipare di un anno il divorzio o se, invece, proseguire insieme fino all'ultimo anno di contratto. L'idea dei bianconeri è quella di separarsi dal centrale Campione d'Europa, soprattutto in virtù dello scarso impiego avvenuto nell'ultima stagione e dell'elevato ingaggio che percepisce, ma proprio questo potrebbe rappresentare un ostacolo anche per eventuali acquirenti.- Nei giorni precedenti si era parlato di un forte interesse da parte del Newcastle, che però non ha mai avanzato una vera e propria offerta ufficiale, ne all'entourage del giocatore, ne tantomeno alla dirigenza della Continassa. Destinazione che però, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, non sarebbe affatto gradita a Bonucci, che preferirebbeProprio per questo avrebbe iniziato a guardarsi attorno, con il procuratore Alessandro Lucci che lo ha proposto ai due club capitolini:. I bianconcelesti avrebbero chiesto un taglio netto dell'ingaggio e proprio per questo si sarebbero defiliati dalla corsa, la Roma, dal canto suo prende tempo e ci pensa su. Ilnella Capitale sarebbe comunque, che però, al momento continua adi quello che accadrà nelle prossime settimane.