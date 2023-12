L'ex difensore della Juve, Leonardo Bonucci, ha rilasciato un'intervista a Esse Magazine. "Nel futuro vorrei fare l’allenatore, ma soprattutto voglio dedicarmi alla mia famiglia. Sono stati incredibili a starmi affianco in questi anni, che sono stati completamente assorbiti dal calcio e da tutto quello che comporta: le pressioni, i giudizi e tutto il resto. Tutti pensiamo che la vita da calciatore sia bella, ed è vero, ma ti limita in tante cose".CONDURRE SANREMO? - "Mi sentirei molto in difficoltà, non so se sarei in grado. Se dovessi portare un calciatore con me per farlo porterei Chiellini. Non è un esperto di musica, ma abbiamo passato così tanto tempo insieme che conosciamo i tempi dell’uno e dell’altro".KEAN E LA MUSICA - "Moise Kean è sempre stato fissato col rap. Ora ho visto che ha anche fatto il singolo ma non l’ho ancora ascoltato"."La musica che ascoltavamo dipendeva molto da chi si connetteva con la cassa. Se si connettevano i sudamericani ascoltavamo reggaeton, se si connetteva Moise ascoltavamo rap".