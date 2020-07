Come raccontato da l'Ultimo Uomo, per Bonucci con Sarri c'è stato un vero e proprio cambio di modus operandi. Scrive la Gazzetta: "i suoi lanci dal primo anno di Conte si sono ridotti costantemente. Ora sono sette volte meno. È come se Bonucci 2010 e Bonucci 2020 fossero due calciatori diversi - e anche come persona, considerati i tanti momenti belli e difficili, possono forse essere lo stesso uomo? - uniti da un numero. Le 400 partite valgono il 18o posto tra gli juventini più presenti di sempre e il numero 1 del decennio".