Compleanno in quarantena per Leonardo Bonucci, che oggi ha spento 33 candeline. Ma non per questo meno felice, perché il difensore della Juventus ha festeggiato insieme a tutta la famiglia come testimonia la foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Moglie e figli lì vicino a lui, Leo ha voluto mandare un messaggio alla sua famiglia in questa giornata speciale: "Mentre tutto intorno cambia, voi rimanete il mio posto fisso. Grazie per questo splendido compleanno in quarantena. Tra i vari commenti, spunta anche quello di Miralem Pjanic: "Auguri leone ooooh".