Leonardo Bonucci e Lina Hurtig, ruoli differenti, stessa maglia, gol molto simili. Poco fa la Juventus Women ha twittato un video che mette in un suggestivo parallelo la rete decisiva di Bonucci nel derby col Torino e quella della Hurtig che ha portato in vantaggio le bianconere contro il Lione. Entrambi gol messi a segno di testa su cross dalla destra. Uomini e donne juventine sempre più in un'unica dimensione.