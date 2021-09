Nella vittoria per 3-0 della Juventus ieri a ​Malmö nella prima giornata della fase a gironi di Champions League, si è erto ad architetto della squadra Leonardo Bonucci. Queste le sue pagelle dei tre principali quotidiani sportivi:Voto: La solita interpretazione alla Calatrava: lanci lunghi come ponti, più che passaggi corti. Prima prova col sinistro, poi manda in porta Sandro. E in difesa? Bene, ma bastava poco...​Voto(con cui concorda anche la nostra redazione): Playmaker della squadra, i suoi cambi di gioco hanno tagliato in due la difesa del Malmö. Nel finale ritrova la fascia di capitano.Voto: Giocate e personalità, tempismo e posizionamento impeccabile. Spesso e volentieri si fa portavoce dei dettami di Allegri dispensadoli ai compagni col giusto cipiglio. Capitano in pectore e allenatore in campo.