Si chiude una stagione difficile, grazie a chi ci ha sempre sostenuto e a i miei compagni, uomini e ragazzi con grandi valori.#LB19 #FinoAllaFine pic.twitter.com/xNmFxYsHFV — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) June 6, 2023

Non potevano mancare le parole del capitano Leonardo Bonucci, in virtù di quella che è stata la stagione appena terminata. 'Annata difficile', come definita dal numero 19 bianconero, che ha scelto la via dei social per esprimere il suo pensiero. Di seguito il post pubblicato su Twitter.'Si chiude una stagione difficile, grazie a chi ci ha sempre sostenuto e a i miei compagni, uomini e ragazzi con grandi valori'.