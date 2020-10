Leonardo Bonucci ha l'abitudine di pubblicare su Instagram le foto di squadra celebrative quando vince la partitella di allenamento con la Juventus. Il leader della difesa bianconera oggi ha portato questa abitudine anche in Nazionale: è spuntata infatti sui social una foto della squadra che ha vinto la partitella d'allenamento dell'Italia. Tra i compagni nella foto, anche Federico Chiesa. In attesa di unirsi ai nuovi compagni di club alla Continassa, l'ultimo acquisto di Paratici fa le prove tecniche d'intesa con Bonucci. L'Italia giocherà domenica sera in Polonia e mercoledì prossimo contro l'Olanda.



