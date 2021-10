Il direttore di Calciomercato.com Stefano Agresti ha commentato alcune recenti dichiarazioni di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sulla Juventus con e senza Cristiano Ronaldo, stigmatizzandone le vene critiche nei confronti di CR7. Questo un estratto: "Bonucci e Chiellini quando era un loro compagno lo difendevano, è vigliacco buttarlo dalla torre nel momento in cui se ne è andato. Non è un comportamento corretto, la coerenza imporrebbe loro di parlarne bene come hanno sempre fatto."

Agresti si riferisce a queste parole di Bonucci e a queste di Chiellini