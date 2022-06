Leo Bonucci, in conferenza, ha salutato così Chiellini, alla sua ultima partita al suo fianco: "Da Giorgio spero di aver imparato la capacità di elaborare in breve tempo situazioni difficili e di portare una soluzione: gli è sempre riuscito meglio che a me e questo è il segreto che lo ha fatto diventare una grande persona, un grande giocatore e un grande capitano, come prima di lui era stato Gigi Buffon. Io sono molto sanguigno, a volte reagisco in maniera eccessiva: cercherò di smussare certi difetti che mi porto dietro, ma avrò bisogno che i compagni mi aiutano, come noi abbiamo aiutato lui. Chi porta a vincere è sempre la squadra, non il capitano".