Leonardo Bonucci, difensore e capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della grande sfida contro il Napoli:



CHIELLINI - "E' un'assenza molto importante, purtroppo sono infortuni che fanno parte del gioco. Ha reagito bene, era carico e pronto per iniziare questo percorso che lo riporterà in squadra tra febbraio e marzo. Avremo bisogno di lui nella parte chiave della stagione".



NAPOLI - "Vale tre punti, vale tanto perché ci darà risposte importanti nel percorso con Sarri. Siamo contenti di giocarla in casa perché il nostro pubblico ci darà una spinta in più".



FASCIA E DE LIGT - "Ognuno di noi dovrà dare qualcosa in più. Io dovrò essere da esempio per tutti i giovani, in primis per Matthijs, ma anche per Demiral e Rugani. Ha potenzialità, l'abbiamo visto all'Ajax. Ha bisogno di tempo, ma speriamo dimostri il suo vero valore da stasera".